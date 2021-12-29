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الأول من نوعه في كوردستان والعراق.. إقامة معرض للقهوة والشوكولاتة في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-29T08:17:20+0000
الأول من نوعه في كوردستان والعراق.. إقامة معرض للقهوة والشوكولاتة في أربيل

شفق نيوز/ أُقيم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، معرضاً للقهوة والشوكولاتة وبيع الآلات الخاصة بتصنيعهما.

وهذا المعرض يُعد الأول من نوعه على مستوى إقليم كوردستان والعراق كافة.

وشاركت في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام حوالي 30 شركة وماركة مسجلة للقهوة والشوكولاتة والعسل، بانواع القهوة الكوردية والعراقية والتركية.

ويتضمن المعرض بيع وتذوق القهوة والشوكولاتة، كذلك تُعرض فيه الاجهزة والآلات الالكترونية الخاصة بصناعة القهوة وبالاخص الحديثة في عالم صناعة القهوة في المنازل والمكاتب الشركات وحتى المحال التجارية كالمقاهي.

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