صور.. إقامة صلاة الجنازة على جثمان المؤرخ الكوردي كمال مظهر في السليمانية

شفق نيوز/ وصل جثمان المؤرخ الكوردي كمال مظهر، يوم الأربعاء، إلى محافظة السليمانية لمواراته الثرى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الجثمان وصل صباح اليوم من محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وتوجه موكب التشييع إلى جامع أحمد حاجي علي وسط مدينة السليمانية لإقامة صلاة الجنازة ومن ثم التوجه إلى مقبرة (گردي سيوان) لمواراته الثرى.

ووصل جثمان الكاتب والمؤرخ الكوردي كمال مظهر، مساء أمس الثلاثاء، الى مطار اربيل الدولي على متن طائرة قادمة من ألمانيا.

وجاء في بيان لمحافظة اربيل ورد لوكالة شفق نيوز أن كلا من محافظ اربيل اوميد خوشناو وحمه سعيد وزير الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان واسرة الراحل وعدداً آخر من المسؤولين كانوا في استقبال الجثمان.

أشار البيان إلى أن رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وعدداً اخر من كبار المسؤولين في الاقليم، الى جانب وزير الداخلية عثمان الغانمي ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، كانوا في استقبال الجثمان وتوديعه الى مدينة السليمانية.

ووضع كل من بارزاني والغانمي إكليلين من الزهور على جثمان الراحل.

وتوفي العلامة المؤرخ العراقي الدكتور كمال مظهر أحمد يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر آذار/مارس الجاري عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع طويل مع المرض في ألمانيا.

وكمال مظهر أحمد من مواليد الـ 14 من شباط عام 1937، في ناحية آغجلر التابعة لقضاء جمجمال، وترك خلفه إرثاً غنياً من الكتب والمؤلفات باللغتين الكوردية والعربية.