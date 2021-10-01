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صور.. إقامة حفل فني في السليمانية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-01T20:14:51+0000
صور.. إقامة حفل فني في السليمانية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى

شفق نيوز/ أقامت المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية اليوم الجمعة، حفلاً فنياً كبيراً في المسرح الروماني وسط السليمانية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى.

وحضر الحفل محافظ السليمانية هفال ابو بكر والقنصل العام لدولة الجيك في كوردستان وجمع غفير من الفنانين والمثقفين وأهالي السليمانية.

وهنأ محافظ السليمانية هفال ابو بكر خلال كلمة له في الحفل الذي حضرته وكالة شفق نيوز، جميع الفنانين في كوردستان والعراق والعالم كما هنأ الشعب الجيكي بمناسبة اليوم الوطني لدولة الجيك الذي تزامن مع اليوم العالمي للموسيقى.

وأكد ابو بكر أن "الموسيقى تعد إحدى الأدوات الضرورية التي تعتبر من الأدوات الجمالية والأدوات التربوية إضافة إلى كونها أحد الأدوات والتي تعمل على تحقيق العديد من الأغراض الثقافية، كما وتعمل الموسيقى على تقريب الشعوب من بعضها البعض، حيث تجمع ما بين العديد من الأهداف التي تتعلق بإبداع الموسيقيين على حدٍ سواء.

هذا وتم عرض مقطوعات موسيقية من قبل فرقة بۆردۆلینۆی العالمية و فرقة سوهرەوەردی الكوردية وقد نالت استحسان الحاضرين وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد من الموسيقيين.

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