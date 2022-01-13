صور.. الفيضانات تجتاح اربيل مجدداً وتقطع عدة طرق

شفق نيوز/ اجتاحت مياه الامطار عاصمة اقليم كوردستان اربيل مجدداً، اليوم الخميس، وغرقت العديد من الطرق الرئيسية شمالي المحافظة بسبب غزارة الأمطار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في اربيل إن امطار غزيرة هطلت على المدينة منذ ليلة امس واستمرت حتى صباح اليوم، ماتسبب بغرق بعض الاحياء السكنية مثل طيراوه وعنكاوا وكولان وتقاطع شورش وبرايتي، مشيراً إلى أن مياه الامطار تسببت بقطع بعض الطرق والتقاطعات الرئيسة شمالي المدينة.

وتعرضت مدينة اربيل الى موجتي سيول وفيضانات، الاولى كانت نهاية شهر تشرين الاول الماضي، والموجة الثانية في الشعرين من كانون الاول الماضي، وأدت الى غرق العديد من الاحياء السكنية وخلفت عددا من الضحايا والمفقودين، فضلا عن خسائر قدرت بنحو 21 مليار دينار عراقي.

وصباح اليوم الخميس، قررت مديرية تربية أربيل تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، وتأجيل امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل بسبب الامطار.