صور.. فنان كوردي يقيم معرضاً يحاكي الطبيعة وجمالها في كركوك

شفق نيوز/ أقام الفنان الكوردي سامان ابو بكر سعيد من محافظة كركوك، يوم الجمعة، معرضاً فنياً يحاكي الطبيعة وجمالها.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز، "أقمت معرضا شخصياً في السليمانية واربيل وشاركت عام 2017 في بينالي بكين السابع في العاصمة الصينية واشرفت على اربع سمبوزيات (ورشة عمل رسمي في الطبيعة ) لفناني كركوك".

واضاف، "أقمت معرضاً فنياً مشتركاً في كل من المانيا وهولندا والصين وتونس والاردن وصربيا وشاركت في اكثر من 120 معرضاً فنياً مشتركاً في العراق واقليم وكوردستان".

واكد سعيد، "هدفي أن أرفع اسم محافظتي كركوك كوني مواطن كركوكي لأن كركوك ثرية بالعلم والثقافة والفن ويجب ان لا نستسلم حتى لو لم نجد عونا".