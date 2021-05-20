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صور.. فلاحو العمادية يباشرون بزراعة "الرز الكوردي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-20T11:06:12+0000
صور.. فلاحو العمادية يباشرون بزراعة "الرز الكوردي"

شفق نيوز/ بدأ المزارعون والفلاحون، في مناطق قضاء العمادية بمحافظة دهوك، بزراعة الرز المحلي، حيث تتوفر المياه الكافية لسقي المزروعات.

ويقول المزارع ابراهيم سليمان من اهالي مناطق ناحية ديرلوك، لوكالة شفق نيوز؛ إن فلاحي المنطقة بدأوا بزراعة الرز المحلي المعروف بالرز الكوردي في هذه الفترة، حيث تبدأ العملية بحرث الأرض وزراعتها وسقي المزروع من الرز بالمياه، ومن ثم تبدأ عملية تنظيف الحقول من الشوائب على أن تبدأ عملية الحصاد في شهر تشرين الاول.

مجيد علي مزارع آخر يتحدث لوكالة شفق نيوز؛ عن ابرز انواع الرز الكوردي قائلا؛ ان "افضل الانواع هي الريت الطويل والريت القصير وكسنديتي وغيرها"، مشيرا الى ان "الرز الكوردي يباع في السوق بأسعار جيدة يصل الكيلو الواحد منه ما بين ثلاثة الى ستة الاف دينار حسب النوعية".

دفع غياب فرص العمل في القطاعين العام والخاص؛ آلاف الفلاحين والمزارعين الى الزراعة وخاصة أهالي القرى والبلدات خارج مراكز المدن.

ويطالب الفلاحون الحكومة الى فتح منافذ لتسويق المنتوجات الزراعية داخل الاقليم وخارجه.

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