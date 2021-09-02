صور .. فلاحون يغلقون طريقا رئيسيا في السليمانية احتجاجا على الطماطم الإيرانية

شفق نيوز/ بسبب عدم تسويق منتجاتهم، والسماح بدخول محصول الطماطم من إيران أغلق فلاحون في قضاء بينجوين الطريق الرئيسي الرابط مع مدينة السليمانية أمام الشاحنات القادمة من معبر "باشماخ" الحدودي الدولي.

وقال محتجون لعدد من وسائل الإعلام، إنهم أنفقوا الكثير من المال لإنتاج محصول الطماطم هذا العام مقارنة بالعام الماضي ولكنهم لم يتمكنوا من تسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية.

وزعموا أنه يتم إدخال محصول الطماطم سرا عبر حمولات أخرى من معبر "باشماخ" إضافة إلى استيراد عشرات الحاويات من هذا المحصول يوميا من معابر أخرى في الإقليم".

كما أشار الفلاحون إن المنتج المحلي من محصول الطماطم في بينجوين يفوق حاجة إقليم كوردستان والعراق لذا لاينبغي استيراد هذا المنتج من تركيا وإيران.

وكانت وزارة الزراعة العراقية، قد أعلنت نهاية شهر آب الماضي، السماح باستيراد خمسة محاصيل زراعية لإنخفاض انتاجها محليا.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، إنه "استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد وفي ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي واستنادا الى اجتماع اللجنة الخماسية التي ناقشت انخفاض الإنتاج لبعض المحاصيل التي يحتاجها المواطن في قوته اليومي، حصلت موافقة وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي على السماح باستيراد المحاصيل الزراعية التالية (الثوم والطماطم والبصل والرقي والبطيخ) ومن المنافذ الحدودية كافة باستثناء محصول الطماطم يكون استيراده حصرا من منافذ زرباطية والشيب والشلامجة والمنذرية".