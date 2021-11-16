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صور.. فعالية في السليمانية لنشر الوعي البيئي بين السكان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-16T12:37:17+0000
صور.. فعالية في السليمانية لنشر الوعي البيئي بين السكان

شفق نيوز/ نظمت هيئة كوردستان للدارسات الاستراتيجية في جامعة السليمانية، يوم الثلاثاء، فعالية لتوعية الطلبة والمواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الفعاليات انطلقت صباح بإشراف هيئة كوردستان للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية بالتعاون مع جامعة السليمانية ومنظمة آرت والمحافظات العراقية، بهدف نشر الوعي البيئي بين المواطنين.

وبين ان الفعالية تضمنت افتتاح "نفق التوعية" الذي صُنع من مواد بلاستيكية ومواد مضرة بالبيئة، لتوعية الطلبة والمواطنين بالاضرار التي تسببها المواد البلاستيكية وأهمية الحفاظ على البيئة.

واشار الى انه من المقرر ان تستمر الفعالية لمدة ثلاثة ايام.

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