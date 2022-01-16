صور.. فرق إزالة الثلوج تواصل فتح الطرق في دهوك وجبال هورمان تكتسي بالبياض

شفق نيوز/ تواصل فرق ازالة الثلوج في محافظة دهوك فتح الطرق في المناطق الشمالية للمحافظة.

وقال المتحدث باسم مديرية الطرق والجسور في دهوك كمال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق ازالة الثلوج تقوم حاليا بفتح الطرق في مناطق (كاني ماسي) بقضاء العمادية ومناطق (بانك ارزا، وزاويته، ومانكيش ومناطق اتروش) بالاضافة الى وجود فريق خاص للطوارئ حيث وصلت نسبة الثلوج في عدد من مناطق كاني ماسي الى اربعين سم".

واكد محمد ان "الفرق الخاصة لإزالة الثلوج بآلياتها تواصل عملها في عدة مناطق من قضاء العمادية بهدف فتح الطرق التي غطتها الثلوج منذ يومين".

وإلى منطقة هورمان وبعد الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة وقدوم الشتاء، اكتست الثلوج جبال ومناطق عديدة من هورمان بمحافظة حلبجة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن جبال ومناطق في هورمان تزينت بالثلوج، بحيث تجاوز سمك الثلج في بعض المناطق المحيطة لـ 5 سم، وقد تحولت منطقة هورمان إلى قطعة من الثلج في الشوارع وعلى الأشجار والمنازل.

وكذلك الحال في مناطق عديدة من محافظة السليمانية، وخصوصا مرتفعاتها الجبلية التي أصبحت ملاذا امنا للسياح الوافدين اليها للاستمتاع بمناظر الثلج الجميلة.

واعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، عن هطول موجة من الثلوج في اغلب المناطق الجبلية ومراكز المدن والاقضية النواحي.