صور.. فرق إزالة الثلوج تنقذ مواطنين عالقين في جبال دهوك

شفق نيوز/ أعلنت سلطات دهوك، يوم الجمعة، أن فرق إزالة الثلوج تمكنت من إنقاذ مواطنين عالقين في جبال دهوك.

وقال السكرتیر الصحفي لمحافظ دهوك مللت عصمت لوكالة شفق نيوز، إن "فرق ازالة الثلوج من قبل دائرة الطرق والجسور في المحافظة تمكنت من انقاذ عدد كبير من المواطنين كانوا عالقين داخل سياراتهم في جبل بيرس بقضاء عقرة وجبل كارة شمال محافظة دهوك".

وأضاف عصمت ان "المئات من اهالي محافظة دهوك خرجوا عصر اليوم الى الطبيعة للاستمتاع بمنظر تساقط الثلوج إلا ان عددا كبيرا منهم علقوا في سياراتهم بعد أن اجتاحت عاصفة ثلجية هذه المناطق".

يشار إلى أن موجة برد اليوم الجمعة اجتاحت مناطق عدة من شمال محافظة دهوك وادى الى سقوط كميات كبيرة من الثلوج في هذه المناطق.