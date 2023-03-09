صور .. فرق الدفاع المدني في السليمانية تنقذ أُسرة من الغرق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، إنقاذ أُسرة من الغرق بعد أن غمرت سيول الأمطار الغزيرة الهاطلة منزلها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإنقاذ الخاصة بمديرية الدفاع المدني في السليمانية كانت قد استنفرت فرقها كافة لمساعدة الأسر او عجلات المواطنين الذين تعرضوا للغرق .

واضاف البيان انه وبعد الاتصال من قبل أسرة في منطقة "قولريسي" وسط السليمانية والتي تعرضت لغرق نتيجة دخول مياه الأمطار إلى غرف المنزل، حيث توجهت فرق الإنقاذ في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء وقامت بإنقاذ جميع أفراد الأسرة وبعدها إخلاء المنزل من المياه .