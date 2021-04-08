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صور .. فرض حجر على قرية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-08T11:43:50+0000
صور .. فرض حجر على قرية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ فرضت مديرية صحة محافظة دهوك اليوم الخميس حجرا صحيا على قرية بقضاء العمادية شمالي المحافظة

وقال مدير اعلام الصحة صادق محمد لوكالة شفق نيوز ان حجرا صحيا فرض على قرية الداودية  ذات الغالبية المسيحية جنوب ناحية بامرني بقضاء العمادية بعد تسجيل حالتي وفاة في القرية بسبب كورونا.

وأشار إلى أن فرقا صحية توجهت الى القرية لإجراء فحوصات كورونا ومعاينة الوضع هناك بعد ازدياد حالات الإصابة بالوباء في هذه القرية، داعيا المواطنين الى الالتزام بالتوجيهات والتعليمات فيما يتعلق بالوقاية من كورونا.

يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، حظر تجوال جزئي لمدة أربعة أيام، لمواجهة الارتفاع الملحوظ في معدلات الاصابة بفيروس كورونا خلال الايام الاخيرة.

وعزا وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد في وقت سابق من اليوم سبب فرض الحظر الجزئي في الإقليم إلى تصاعد معدل الإصابات بالجائحة وعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية من قبل السكان.

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