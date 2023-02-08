صور .. فتح طرق مغطاة بالثلوج في دهوك

شفق نيوز / أعلنت دائرة الطرق والجسور في محافظة دهوك، اليوم الأربعاء، فتح عدد من الطرق "الثلجية" بين مدينة دهوك وعدد من المناطق التابعة لها، فيما بينت أنها تمكنت أيضاً من فتح 250 كم من الطرق المغطاة بالثلوج يوم أمس.

وقال خالد عباس مسؤول أحد فرق ازالة الثلوج في دائرة الطرق والجسور في دهوك لوكالة شفق نيوز ان "فريقه بالإضافة الى 6 فرق أخرى تابعة للدائرة تمكنت من فتح الطرق بين مدينة دهوك وقضاء العمادية، كذلك فتح الطريق بين مدينة دهوك وناحية جمانكي، وطريق جبل كارة بالإضافة الى طريق ناحية كاني ماسي الحدودي".

وأضاف، أن "فرق الدائرة تمكنت من فتح اكثر من 250 كيلومتراً كانت مغطاة بالثلوج ليلة امس"، مطالباً حكومة إقليم كوردستان بالمساعدة عبر توفير عدد اكبر من الآليات وخاصة كاسحات "الثلوج".

من جانبه قال مسؤول اعلام دائرة الطرق والجسور في محافظة دهوك كمال محمد شريف لوكالة شفق نيوز ان "اعلى نسبة تساقط للثلوج سجلت في جبل كارة ومنطقة سرزير الحدودية حيث بلغ سمك الثلوج في هذه المناطق مترين".

وتشهد مناطق في اقليم كوردستان وخاصة الحدودية منها تساقطا للثلوج ما يعيق حركة السير ويعزل هذه المناطق عن التواصل الخارجي.