صور .. إفتتاح بوابة معبد لالش في دهوك

شفق نيوز/ بمناسبة قدوم عيد "جما" الخاص بالطائفة الايزيدية جرت، اليوم الخميس، مراسم افتتاح بوابة معبد لالش من قبل محافظ دهوك علي تتر وامير الايزيديين في العالم حازم تحسين بيك.

وخلال مراسم الافتتاح هنأ محافظ دهوك الايزيديين في العالم بقدوم هذا العيد.

وبين تتر في كلمة له بهذه المناسبة، إن هذه البوابة هي جزء من الأنشطة العديدة التي ستقدم الايزديين في محافظة دهوك.

وأضاف أنهم سيعملون على إدراج معبد لالش ضمن قائمة الآثار في برنامج مواقع التراث العالمي الذي تديره اليونسكو.

ويحتفل الايزيديون في العراق والعالم بمراسم الحج الايزيدي وما يُعرف بعيد الجماعة "جمايا شيخادي"، والذي يستمر لمدة 7 أيام بطقوس دينية مختلفة في معبد لالش المقدس.