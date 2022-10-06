سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. إفتتاح بوابة معبد لالش في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-06T10:16:44+0000
صور .. إفتتاح بوابة معبد لالش في دهوك

شفق نيوز/ بمناسبة قدوم عيد "جما" الخاص بالطائفة الايزيدية جرت، اليوم الخميس، مراسم افتتاح بوابة معبد لالش من قبل محافظ دهوك علي تتر وامير الايزيديين في العالم حازم تحسين بيك.

وخلال مراسم الافتتاح هنأ محافظ دهوك الايزيديين في العالم بقدوم هذا العيد.

وبين تتر في كلمة له بهذه المناسبة، إن هذه البوابة هي جزء من الأنشطة العديدة التي ستقدم الايزديين في محافظة دهوك.

وأضاف أنهم سيعملون على إدراج معبد لالش ضمن قائمة الآثار في برنامج مواقع التراث العالمي الذي تديره اليونسكو.

ويحتفل الايزيديون في العراق والعالم بمراسم الحج الايزيدي وما يُعرف بعيد الجماعة "جمايا شيخادي"، والذي يستمر لمدة 7 أيام بطقوس دينية مختلفة في معبد لالش المقدس.

related

بعد اربيل ودهوك.. مهرجان الأغذية يحط في السليمانية (صور) 

Date: 2022-10-03 06:58:11
بعد اربيل ودهوك.. مهرجان الأغذية يحط في السليمانية (صور) 

دهوك تنصح الوافدين بعدم القدوم للمحافظة: ستخضعون لهذه الامور

Date: 2020-07-01 14:46:09
دهوك تنصح الوافدين بعدم القدوم للمحافظة: ستخضعون لهذه الامور

طائرات تركية تستهدف مواقع "عمّالية" في العمادية

Date: 2021-09-30 18:15:05
طائرات تركية تستهدف مواقع "عمّالية" في العمادية

أربع غارات تركية على ناحية في محافظة دهوك

Date: 2020-09-08 09:11:21
أربع غارات تركية على ناحية في محافظة دهوك

بالصور.. اكتشاف أثري "مهم" في محافظة دهوك

Date: 2020-09-24 16:14:44
بالصور.. اكتشاف أثري "مهم" في محافظة دهوك

تعميم مذكرة قبض على المطارات والمعابر بحق قاتل "المتحولة جنسيا" بدهوك

Date: 2022-02-03 12:55:56
تعميم مذكرة قبض على المطارات والمعابر بحق قاتل "المتحولة جنسيا" بدهوك

صاعقة رعدية تقتل رجلا وزوجته في دهوك

Date: 2021-04-11 05:29:03
صاعقة رعدية تقتل رجلا وزوجته في دهوك

انخفاض بدرجات الحرارة في مدن كوردستان

Date: 2019-08-14 11:46:10
انخفاض بدرجات الحرارة في مدن كوردستان