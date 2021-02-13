صور.. "فالنتاين" مختلف في شمال شرق سوريا هذا العام

شفق نيوز/ يترقب الناس في مختلف دول العالم الـ(valentaine) أو عيد الحب الذي سيحل يوم غد الرابع عشر من شهر شباط في كل عام، فيما يستعد أصحاب الهدايا والإكسسوارات لهذه المناسبة باهتمام كبير لعرض بضائعهم، إلا أن الحال يبدو مختلفاً في مناطق شمال وشرق سوريا.

يقول داريوس بهرم، صاحب مول تجاري في مدينة ديرك أقصى شمال شرق سوريا، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "حركة مبيعات الهدايا لدينا تبدأ من بداية شهر شباط، فالناس تقصدنا لاقتناء هدايا عيد الحب".

وأضاف "هدايا عيد الحب كثيرة ومتنوعة كالساعات الرجالية والنسائية والاكسسوارات وعلب المكياج والورود الحمراء والعطور والدبدوب وغيرها من الهدايا".

وتابع بهرم "لكن نسبة المبيعات هذا العام أقل من العام الماضي بسبب ارتفاع الدولار وهبوط الليرة السورية، فأصبح سعر قطعة واحدة ثلاثة أضعاف سعرها، فالدولار ارتفع إلى 3325 ليرة عندنا وارتفعت أسعار كافة المواد معه".

وبين بهرم أن "أغلب الزبائن هم من الشباب العازبين ونسبة بسيطة من الخاطبين الجدد وأغلبهم يشترون هدايا بسيطة، فأصغر قطعة في المحل سعرها 10 آلاف ليرة سورية، وهدية جيدة كدبدوب كبير بـ125 ألف ليرة سورية".