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صور .. غزارة الثلوج والامطار تدخل مدينة في إقليم كوردستان بحالة انذار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-30T05:29:07+0000
صور .. غزارة الثلوج والامطار تدخل مدينة في إقليم كوردستان بحالة انذار

شفق نيوز/ ادخلت رئاسة بلدية قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية يوم السبت جميع فرقها في حالة تأهب جراء اجتياح موجة غزيرة من تساقط الثلوج والامطار القضاء.

وقالت رئاسة البلدية في بيان اليوم، انه بهدف الاستعداد لأي طارئ قد يحدث جراء تساقط الثلوج والامطار فانها قررت ادخال فرقها في حالة تأهب.

واضاف البيان ان فرق البلدية شرعت وكخطوة اولى بتنظيف الشوراع العامة داخل المدينة.

واجتاحت موجة من الثلوج والامطار الاقليم منذ يوم الخميس ومن المتوقع ان تستمر حتى يوم الاحد. ويُعد قضاء بينجوين من المناطق الحدودية الجبلية الباردة.

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