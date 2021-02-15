صور.. غجر دهوك يحولون محل سكناهم لبقعة تراثية

شفق نيوز/ رغم إغراق الأسواق المحلية بمختلف البضائع والسلع ومن عدة مناشئ دولية وبأسعار متباينة باهظة ومتوسطة وزهيدة، إلا أن هناك من يفضلون اقتناء المواد المصنوعة يدوياً ولها إرث فلكلوري، وهو ما تجده في مجمع الغجر بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وكالة شفق نيوز، تجولت في مجمع روناهي جنوبي دهوك، حيث يعيش الغجر هناك، والمجمع أشبه ما يكون بمصنع تراثي للحرف اليدوية كأدوات المطبخ والمستلزمات المنزلية الأخرى التي توارث الغجر صناعتها عن الآباء والأجداد.

يونس ظاهر، كبير الغجر في دهوك يقول لشفق نيوز، ان الغجر سكنوا دهوك منذ اكثر من 150 عاماً عندما كانت دهوك تتألف من محلتين سكنيتين، إحداهما كانت خاصة بالغجر، مشيرا الى انهم قبل ذلك كانوا يسكنون في القرى القريبة من المدينة، وقد حافظوا على اعمالهم وصناعاتهم منذ ذلك التاريخ.

أما طارق أحمد، وهو غجري في العقد الرابع من العمر، فقد ورث عن أبيه صناعة مهود الأطفال الخشبية، يقول لشفق نيوز، انه يمارس هذه المهنة منذ 21 سنة.

ويشير الى انه يجلب الاخشاب من قضاء عقرة ومدينة دهوك وهي قطع جاهزة ونظيفة ويتم التحكم بقياساتها وأشكالها، مبينا ان "رواج بيع المهود يكون في فصل الشتاء، فيما هنالك إقبال على الادوات المنزلية الخشبية الاخرى كالغربال والملاعق والصحون وغيرها لكون اسعارها زهيدة".

ليلى عابد، غجرية تعيش في المجمع منذ إنشائه عام 2005، تمتهن تربية النحل وبيع العسل، وتقول ان زوجها يعمل منذ سنوات في هذه المهنة وان عائلتها تعتمد عليها معيشتها.

يذكر ان عدد الغجر في دهوك يصل الى 32 ألف نسمة.