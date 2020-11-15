صور .. عناصر من قوات البيشمركة يقطعون طريقاً حيوياً إحتجاجاً على نقلهم

شفق نيوز/ تظاهر عدد من عناصر اللواء 11 للمشاة في قوات البيشمركة صباح اليوم الأحد إحتجاجا على القرار الصادر من وزارتهم، والذي يقضي بنقل اللواء من قضاء كويسنجق في أربيل الى قضاء خانقين المتنازع عليه، والذي يتبع حاليا محافظة ديالى.

واقدم العناصر على قطع الطريق الرئيس الرابط بين قضاء كويسنجق، ومدينة أربيل تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر، بحسب ما افاده مراسل وكالة شفق نيوز.

وكانت قوات البيشمركة والامن الاسايش قد انسحبت من قضاء خانقين بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية مسنودة بالحشد الشعبي على المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان عام 2017.