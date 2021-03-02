صور.. أعمال تشكيلية عالمية على أرض السليمانية

شفق نيوز/ افتتح في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرض تشكيلي ضم لوحات ومنحوتات عراقية وأخرى لتشكيليين عالميين كبار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مركز "سبعة الوان" للفنون التشكيلية وبالتعاون مع متحف صلاح حيثاني، افتتحا المعرض في قاعة المعرض الوطني بمدينة السليمانية، وضم اعمالا فنية لرواد الفن التشكيلي العراقي الى جانب اعمال عالمية لفنانين كبار مثل بيكاسو، وغوغان، وشاكال، ودالي.

وقال صلاح حيثاني لوكالة شفق نيوز، "انا سعيد بزيارتي الاولى لمدينة الثقافة والفن السليمانية التي طالما كانت منبر الفن الجميل في العراق. من كربلاء الى السليمانية يمتزج الفن العراقي بكل اطيافه مع الفن العالمي.

وأضاف، "أردت ان اخلق علاقة جديدة بين الانسان والفن في مدن العراق وربط الاواصر بين مكوناتها المتنوعة".

واشار إلى أن "الفنانين التشكيليين العراقيين متطورون جدا في هذا الفن، ولهم دور رائد حتى خارج العراق"، مبينا أن "هناك اعمالا كبيرة عرضت اليوم من قبل الفنانين شاكر سعيد، وفائق حسن، وفاخر محمد، الى جانب اعمال فناني كوردستان حيث تجد المزج بين الافكار والانطباعات الفكرية الفنية تتداخل لتكون لوحة جميلة".

يذكر ان متحف صلاح حيثاني في كربلاء يضم اكثر من 4000 عمل فني من مختلف المدارس العالمية ومقتنيات ثمينة لبيكاسو، وشاغال، ودالي، وميرو، إضافة إلى اعمال اخرى مهمة لفنانين عراقيين.