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صور.. عمال النظافة في جمجمال يضربون عن العمل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-03T09:29:47+0000
صور.. عمال النظافة في جمجمال يضربون عن العمل

شفق نيوز/ نفذ عمال النظافة في قضاء جمجمال بإقليم كوردستان، يوم الأحد، اضراباً عن العمل احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لشهرين متتاليين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عمال التنظيف في قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية، اضربوا عن العمل بسبب  عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من شهرين من قبل شركة الخدمات.

واضاف ان العمال  اضربوا عن العمل لأكثر من مرة وتظاهروا لمرات عدة لكن لم تكن هناك آذان صاغية تستجيب لمطالبهم، مشيرا إلى أنهم مستمرون بالإضراب لحين صرف رواتبهم.

يذكر أن شركات الخدمات في السليمانية وحلبجة وإدارات كرميان ورابرين وخانقين لم تصرف رواتب موظفيها منذ أكثر من شهرين بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية من قبل حكومة اقليم كوردستان.

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