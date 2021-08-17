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صور .. عشيرة تحتج أمام محكمة السليمانية وتوجه رسالة للأخوين طالباني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-17T09:18:24+0000
صور .. عشيرة تحتج أمام محكمة السليمانية وتوجه رسالة للأخوين طالباني

شفق نيوز/ إحتج العشرات من النساء والرجال من عشيرة "قويلة" اليوم الثلاثاء أمام محكمة السليمانية مطالبين بمقاضاة شخص أقدم على قتل أحد أبنائها ولم يحاكم منذ أشهر من إلقاء القبض عليه.

وقال طارق صالح وهو شقيق القتيل لوكالة شفق نيوز، إن شقيقه "يادكار" قُتل غدراً بسبب خلافات على أرض كانت ملكاً له سنداً وقانوناً في منطقة "آشتي باران" في قضاء "جوارته".

وبيّن أن قاتل شقيقه لم يحاكم منذ إلقاء القبض عليه وحجز الأداة التي نفذ بها الجريمة، وذلك منذ شهر كانون الأول من العام 2020 ولغاية الآن.

وتابع شقيق القتيل بالقول إنه لم يتم عرض قضية القاتل أمام المحكمة رغم أن قضيته تدخل في إطار القتل العمد وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وأشار إلى أن منفذ الجريمة لم تتم محاكمته "كونه مسنودا من جهة معينة" لم يسمها.

واختتم صالح تصريحه بالقول "نطالب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني الاخ بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني بالتدخل وإحقاق العدالة".

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