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صور .. عشرات آلاف الطلبة يؤدون الامتحانات النهائية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-22T07:27:36+0000
صور .. عشرات آلاف الطلبة يؤدون الامتحانات النهائية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ بدأ أكثر من 100 الف طالب وطالبة اليوم الثلاثاء بتأدية الامتحانات النهائية للمراحل غير المنتهية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مدير تربية مركز اربيل دلير عبدالله لوكالة شفق نيوز، اليوم توجه أكثر من مائة الف طالب وطالبة من المرحلة الأول ابتدائي لغاية الخامس الاعدادى الى المراكز الامتحانية في اربيل لإداء الامتحانات.

كما توجه نحو 14 الف طالب لاداء امتحان البكالوريا للصف الثالث المتوسط وهو ايضا امتحان مركزي.

ووفقا لعبد الله فإن هذا العام التزم الطلبة للمراحل غير المنتهية بالدوام 90 يوما حضوريا والباقي الكترونيا.

المسؤول التربوي تابع بالقول: أما السادس الاعدادي تقريبا كان التزامهم جيدا وصل معدل الدوام الى 150 يوما.

وكانت وزارة التربية قد حددت الـ22 من شهر حزيران الجاري موعدا لإجراء الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 2020 - 2021.

يشار إلى أن وزارة تربية الإقليم قد علقت الدوام بالمدارس و لمرات عدة جراء ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

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