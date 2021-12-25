سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. عرض مسرحية توعوية في السليمانية وسط حضور كبير

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-25T14:46:28+0000
صور.. عرض مسرحية توعوية في السليمانية وسط حضور كبير

شفق نيوز/ عرض في مدينة السلمانية، يوم السبت، مسرحية توعوية بعنوان "عائلتي" وسط حضور جماهيري ملفت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن المسرحية كانت للمخرج "زير جوتيار" وبمشاركة خمسة ممثلين من طلبة معهد الفنون الجميلة وتدور أحداثها حول تعرض المرأة للعنف كما وتعالج المسرحية وبطريقة توعوية سبل خلاص المرأة من مظاهر العنف.

والعمل من إنتاج منظمة خانزاد للثقافة المجتمعية بالتعاون مع مديرية العنف ضد المرأة.

هذا وتزايدت بالفترة الأخيرة مظاهر العنف ضد المرأة في السليمانية لأسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية دفعدت بالعديد من المنظمات النسوية و الحقوقية الى العمل من أجل توعية المجتمع من مخاطر تزايد العنف.

related

القبض على شخص سرق 70 الف دولار في اربيل

Date: 2019-05-24 18:11:57
القبض على شخص سرق 70 الف دولار في اربيل

اعتقال قاتل بعد 8 أشهر من البحث عنه وإنتحار امرأة شنقا في السليمانية

Date: 2021-10-15 07:41:31
اعتقال قاتل بعد 8 أشهر من البحث عنه وإنتحار امرأة شنقا في السليمانية

قوات الأمن تدخل حالة الإنذار وتنتشر في السليمانية

Date: 2020-12-07 15:31:11
قوات الأمن تدخل حالة الإنذار وتنتشر في السليمانية

شخص يقتل زوجته ويجرح عددا من اقربائها في السليمانية

Date: 2020-07-02 12:21:28
شخص يقتل زوجته ويجرح عددا من اقربائها في السليمانية

صور.. ارتفاع سعر الوقود يثقل كاهل أصحاب السيارات في كوردستان

Date: 2021-04-26 17:23:31
صور.. ارتفاع سعر الوقود يثقل كاهل أصحاب السيارات في كوردستان

صور.. مصرع وإصابة 7 مواطنين بحادث مروري في السليمانية

Date: 2021-11-21 13:52:15
صور.. مصرع وإصابة 7 مواطنين بحادث مروري في السليمانية

صور .. نشوب حريق في أكثر من 200 دونم من الأراضي في السليمانية

Date: 2021-07-07 07:53:34
صور .. نشوب حريق في أكثر من 200 دونم من الأراضي في السليمانية

اندلاع حريق وسط السليمانية

Date: 2019-09-26 16:08:10
اندلاع حريق وسط السليمانية