صور.. عرض مسرحية توعوية في السليمانية وسط حضور كبير

شفق نيوز/ عرض في مدينة السلمانية، يوم السبت، مسرحية توعوية بعنوان "عائلتي" وسط حضور جماهيري ملفت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن المسرحية كانت للمخرج "زير جوتيار" وبمشاركة خمسة ممثلين من طلبة معهد الفنون الجميلة وتدور أحداثها حول تعرض المرأة للعنف كما وتعالج المسرحية وبطريقة توعوية سبل خلاص المرأة من مظاهر العنف.

والعمل من إنتاج منظمة خانزاد للثقافة المجتمعية بالتعاون مع مديرية العنف ضد المرأة.

هذا وتزايدت بالفترة الأخيرة مظاهر العنف ضد المرأة في السليمانية لأسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية دفعدت بالعديد من المنظمات النسوية و الحقوقية الى العمل من أجل توعية المجتمع من مخاطر تزايد العنف.