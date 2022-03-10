صور.. عاصمة نوروز في اقليم كوردستان تستعد لاستقبال المحتفين بالعيد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء عقرة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن استعداداتها لاحتفالات عيد نوروز شرقي دهوك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وقال قائمقام قضاء عقرة مازن محمد سعيد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "مدينة عقرة المعروفة بعاصمة نوروز اكملت استعداداتها لاستقبال السائحين في عيد نوروز".

وبين ان "عددا كبيرا من الشباب والشابات سيشاركون في مسيرة صعود الجبل المطل على المدينة حاملين معهم مشاعل نوروز لاشعال النيران في قمة الجبل اضافة الى استخدام الالعاب النارية".

ودعا سعيد المواطنين الى عدم اطلاق العيارات النارية، مؤكدا ان "الاجهزة الامنية ستقوم بمتابعة المتجاوزين والتعامل معهم وفق القانون".

ويحتفي الكورد وعدداً من الأطياف العراقية الأخرى بالإضافة إلى شعوب أخرى بعيد نوروز والذي يمثل بداية سنة جديدة لدى البعض، واحتفاءً بحلول فصل الربيع لدى البعض الآخر.