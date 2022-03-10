سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. عاصمة نوروز في اقليم كوردستان تستعد لاستقبال المحتفين بالعيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-10T12:58:25+0000
صور.. عاصمة نوروز في اقليم كوردستان تستعد لاستقبال المحتفين بالعيد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء عقرة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن استعداداتها لاحتفالات عيد نوروز شرقي دهوك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وقال قائمقام قضاء عقرة مازن محمد سعيد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "مدينة عقرة المعروفة بعاصمة نوروز اكملت استعداداتها لاستقبال السائحين في عيد نوروز".

وبين ان "عددا كبيرا من الشباب والشابات سيشاركون في مسيرة صعود الجبل المطل على المدينة حاملين معهم مشاعل نوروز لاشعال النيران في قمة الجبل  اضافة الى استخدام الالعاب النارية".

ودعا سعيد المواطنين الى عدم اطلاق العيارات النارية، مؤكدا ان "الاجهزة الامنية ستقوم بمتابعة المتجاوزين والتعامل معهم وفق القانون".

ويحتفي الكورد وعدداً من الأطياف العراقية الأخرى بالإضافة إلى شعوب أخرى بعيد نوروز والذي يمثل بداية سنة جديدة لدى البعض، واحتفاءً بحلول فصل الربيع لدى البعض الآخر.

related

اربيل تستأنف مهرجان نوروز بعد توقف دام سنوات

Date: 2022-03-10 09:38:03
اربيل تستأنف مهرجان نوروز بعد توقف دام سنوات

حزب العمال يؤكد انسحاب القوات التركية من مواقع في منطقة حدودية بإقليم كوردستان

Date: 2021-06-03 12:30:16
حزب العمال يؤكد انسحاب القوات التركية من مواقع في منطقة حدودية بإقليم كوردستان

عبد المهدي يعد الملف النفطي مع اقليم كوردستان "شائكا": نحل المشاكل بدون حيف

Date: 2019-11-07 17:00:16
عبد المهدي يعد الملف النفطي مع اقليم كوردستان "شائكا": نحل المشاكل بدون حيف

وزير صحة اقليم كوردستان يعلن رسمياً الدخول لـ"مرحلة الخطر الحمراء"

Date: 2021-08-09 11:22:10
وزير صحة اقليم كوردستان يعلن رسمياً الدخول لـ"مرحلة الخطر الحمراء"

التغيير تطالب باجتماع قمة كوردستانية عاجلة بشأن المتنازع عليها

Date: 2019-05-27 21:41:38
التغيير تطالب باجتماع قمة كوردستانية عاجلة بشأن المتنازع عليها

فيروس كورونا ينهي حياة أربعة أشخاص في اقليم كوردستان

Date: 2022-02-24 16:22:15
فيروس كورونا ينهي حياة أربعة أشخاص في اقليم كوردستان

بينهم شقيق الضحية .. اعتقال خمسة أشخاص تعاونوا على قتل امرأة في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-30 11:41:47
بينهم شقيق الضحية .. اعتقال خمسة أشخاص تعاونوا على قتل امرأة في إقليم كوردستان

خسائر جديدة تُقدر بـ500 مليون دولار يلحقها الوباء بقطاع في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-03 12:44:41
خسائر جديدة تُقدر بـ500 مليون دولار يلحقها الوباء بقطاع في اقليم كوردستان