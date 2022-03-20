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صور.. "عاصمة نوروز" تأذن بانطلاق الاحتفال بالعيد القومي للكورد بحضور آلاف

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-20T15:48:35+0000
صور.. "عاصمة نوروز" تأذن بانطلاق الاحتفال بالعيد القومي للكورد بحضور آلاف

شفق نيوز/ انطلقت احتفالات اعياد نوروز ومراسم اشعال النيران، اليوم الاحد، في عموم مدن وبلدات محافظة دهوك باقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن الاحتفالات جرت باشراف المديرية العامة للثقافة،  حيث بدأت عصر اليوم، في مركز المدينة مراسم اشعال نيران نوروز في ساحة نوروز وسط المدينة بحضور جماهيري كبير وسط اطلاق الالعاب النارية وانغام الموسيقى الشعبية.

واضاف أن عشرات الشبيبة توجهوا حاملين مشاعل نوروز لايقاد النيران في قمة جبل "شدا" المطل على المدينة في قضاء عقرة شرقي دهوك المعروفة بعاصمة نوروز.

وبين أن الاحتفالات انطلقت باشعال النيران في جبل عقرة ومركز المدينة، عبر اطلاق اعداد كبيرة من الالعاب النارية، لافتاً إلى توافد الالاف من السائحين والمواطنين من خارج المدينة للمشاركة في الاحتفال بنوروز في عقرة.

وأشار مراسلنا أيضاً إلى تنظيم مراسم مهيبة وجميلة نظراً لطبيعة عقرة وجبالها التي تعطي جمالية عند اشعال النيران في الجبل والمنازل.

وعيد نوروز مناسبة قومية تجمع الكورد أينما كانوا، لكن مدينة عقرة (آكري بالكوردية) لها مراسمها الخاصة والتي باتت تعرف بعاصمة نوروز، حيث يصطف الآلاف حاملين بإيديهم المشاعل وهم يشقون طريقهم إلى جبل عقرة لإيقاد شعلة نوروز إيذاناً بانطلاق المراسم.

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