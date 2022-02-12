صور.. عاصمة السياحة في كوردستان تقيم مهرجان التزلج على الثلج

شفق نيوز/ اعلنت ادارة سوران المستقلة في اقليم كوردستان، يوم السبت، إقامة المهرجان الرابع للتزلج على الثلج في جبل كورك.

وشارك في المهرجان الذي تم تنظيمه من قبل جمعية جبل كورك السياحي بالتنسيق مع مديرية سياحة سوران، المشرف العام على إدارة سوران هلكورد شيخ نجيب وحضره أيضاً قائممقامي سوران ورواندز والمسؤولين الحكوميين والحزبيين.

واشار بيان لإدارة سوران ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المهرجان جرى في مناخ وطقس جميلين".

ونقل البيان عن المشرف على ادارة سوران هلكورد شيخ نجيب قوله، "في مناخ جميل واجواء الحرية في جبل كورك الذي كان يوماً ما مسرحا للمعارك والقتال، يجرى المهرجان الذي يحظى بدعم الادارة المستقلة لسوران بشكل تام وتسعى لتوسيعها للسنوات المقبلة".

ونوه البيان الى ان "المهرجان شارك فيه 50 متنافسا من اقليم كوردستان وخارجه، مبينا ان "المشاركين من كلا الجنسين".

واشار الى انه "في فقرة اخرى من المهرجان الذي تم انجازه من قبل جمعية جبل كورك السياحي بالتنسيق مع مديرية السياحة في سوران تم اقامة عرض للباراموتور (الطيران الالي الموجه) والباراكلايدر (الطيران الشراعي) والذي نال استحسان السياح اضافة الى سباق التزلج.

وتابع انه "في فقرة اخرى قدم المطرب آوات بوكاني فاصلا غنائيا اضاف المزيد من البهجة للمهرجان".