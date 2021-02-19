سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. إعادة فتح معبر سرزير الحدودي مع تركيا الاسبوع المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-19T10:37:22+0000
صور.. إعادة فتح معبر سرزير الحدودي مع تركيا الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ قررت إدارة معبر سرزير الحدودي مع تركيا، يوم الجمعة، إعادة فتحه أمام المسافرين اعتباراً من الأسبوع المقبل، بعد عام على غلقه بسبب وباء كورونا.

وقال مدير إعلام المعبر، هرمان رشيد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن إدارة المعبر الذي يقع في ناحية كاني ماسي شمالي محافظة دهوك، تتخذ حاليا اجراءات لفتح المنفذ امام حركة المسافرين خلال الاسبوع المقبل بتوجيه من حكومة اقليم كوردستان وبالتنسيق مع الجانب التركي.

واضاف ان المعبر المخصص لحركة المسافرين تم إغلاقه قبل عام ضمن الاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر ان معبر سرزير الحدودي هو الثاني مع تركيا بعد معبر ابراهيم الخليل الحدودي ضمن حدود محافظة دهوك.

related

مسرور بارزاني: لن ندخر جهداً بمساعدة من يلوذون بكوردستان بسبب الظلم والاضطهاد

Date: 2019-12-24 12:21:23
مسرور بارزاني: لن ندخر جهداً بمساعدة من يلوذون بكوردستان بسبب الظلم والاضطهاد

بريطانيا تؤكد مساندة ودعم العراق واقليم كوردستان

Date: 2020-11-18 07:58:43
بريطانيا تؤكد مساندة ودعم العراق واقليم كوردستان

في حدث هو الاول من نوعه .. اصابة متعافين بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-10-11 11:04:20
في حدث هو الاول من نوعه .. اصابة متعافين بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

الصباح الحكومية: زيارة نيجيرفان بارزاني الداخلية والخارجية صبت بمصلحة بغداد والاقليم

Date: 2020-09-06 07:52:37
الصباح الحكومية: زيارة نيجيرفان بارزاني الداخلية والخارجية صبت بمصلحة بغداد والاقليم

وزير الداخلية العراقي يصل الى اقليم كوردستان

Date: 2020-07-29 07:10:56
وزير الداخلية العراقي يصل الى اقليم كوردستان

برلمان اقليم كوردستان يلتأم للتصويت على رئيس جديد له

Date: 2019-07-11 08:10:01
برلمان اقليم كوردستان يلتأم للتصويت على رئيس جديد له

كوردستان تفعل ممثلية حكومتها في بغداد وتعين "فارس عيسى" ممثلا لها

Date: 2019-08-03 20:37:22
كوردستان تفعل ممثلية حكومتها في بغداد وتعين "فارس عيسى" ممثلا لها

هزة أرضية تضرب مدينة في السليمانية

Date: 2021-02-13 10:14:37
هزة أرضية تضرب مدينة في السليمانية