صور.. إعادة فتح معبر سرزير الحدودي مع تركيا الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ قررت إدارة معبر سرزير الحدودي مع تركيا، يوم الجمعة، إعادة فتحه أمام المسافرين اعتباراً من الأسبوع المقبل، بعد عام على غلقه بسبب وباء كورونا.

وقال مدير إعلام المعبر، هرمان رشيد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن إدارة المعبر الذي يقع في ناحية كاني ماسي شمالي محافظة دهوك، تتخذ حاليا اجراءات لفتح المنفذ امام حركة المسافرين خلال الاسبوع المقبل بتوجيه من حكومة اقليم كوردستان وبالتنسيق مع الجانب التركي.

واضاف ان المعبر المخصص لحركة المسافرين تم إغلاقه قبل عام ضمن الاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر ان معبر سرزير الحدودي هو الثاني مع تركيا بعد معبر ابراهيم الخليل الحدودي ضمن حدود محافظة دهوك.