صور.. طواحين العمادية تجذب الباحثين عن نكهة "السمسم المحمّص"

شفق نيوز/ مَنْ منّا لم يتذوق الحلوى الطحينية؟ ويستلذ بطعمها الغني، ورائحة السمسم الزكية تفوح منها، لكننا لم نطلع على تفاصيل تحويل السمسم الى سائل مكثف يسمى "الراشي".

طواحين السمسم

في وادٍ اسفل قضاء العمادية؛ يقع معمل لصناعة الراشي حسب الطريقة التقليدية القديمة بواسطة طاحونة تعمل بالماء الجاري ليحول السمسم المحمص الى "راشي" دون ادخال أية مواد حافظة. فيما يشتهر قضاء العمادية بوجود العديد من طواحين الراشي التي تعمل بالماء الجاري.

ويقول بهدين سليمان دشتاني صاحب طاحونة برا عيسى لوكالة شفق نيوز، "منذ سنوات طويلة ونحن نمتهن هذه المهنة، والطاحونة هي جزء من تراث العائلة".

ويضيف دشتاني، "نقوم بصناعة نحو 170 كيلو غرام من الراشي يومياً ونبيعه بشكل مباشر"، مشيرا إلى أن "المشترين يأتون مباشرة للمعمل لشراء الراشي، حيث نعمل على مدار 24 ساعة لتغطية الطلبات بسبب الاقبال الكبير على الراشي المصنّع بهذه الطريقة".





ضعف في الإنتاج

ويلفت صاحب طاحونة برا عيسى إلى ان "الإنتاج حاليا قليل كون المياه التي تصل للطاحونة كمياتها قليلة بسبب استمرار سقي البساتين بها، إلا أنه بعد انتهاء سقي البساتين وحلول فصل الشتاء يزداد الإنتاج الى اكثر من 250 كيلوغراما يوميا".

ويبين دشتاني؛ أن معمله "يقوم بتحويل نحو خمسين طنا من السمسم في السنة إلى راشي".

ويشرح صاحب الطاحونة عملية تحويل السمسم إلى راشي قائلاً "نقوم بغسل السمسم وابقائه لفترة في حوض خاص مليء بالمياه لتسهل عملية تقشيره، وبعدها يتم تحميصه بفرن يعمل بالخشب وفي درجة حرارة عالية، وتقوم المياه بتحريك حجر الطاحونة ذي الوزن الثقيل ليحول السمسم المحمص الى سائل الراشي ذو المذاق الطيب".

وعن منافذ الحصول على السمسم يوضح أن "قرى قضاء العمادية تقوم بزراعة كميات كبيرة من السمسم ليتحول جميعها الى هذه المطاحن".





زبائن يبحثون عن النكهة

ويقصد المواطنون من جميع انحاء مدينة دهوك هذه المطاحن وينتظرون لفترة طويلة للحصول على الراشي المصنع حديثا.

ويقول كاروان احمد الذي قدم من مركز محافظة دهوك لوكالة شفق نيوز، "سنأخذ 5 كيلوغرامات من الراشي لنا وللأقارب، لان هذا النوع لا يمكن الحصول عليه بسهولة".

ويفسر لنا بهدين بشتاني صاحب المطحنة سبب وجود طعم مميز لهذا النوع من الراشي، أنه "بسبب كون المياه تمنع تسخين حجر الطاحونة عندما تقوم بطحن السمسم فتحافظ على السمسم وعلى طعمه، وأيضا لا يدخل فيه اية مواد حافظة ناهيك عن ان السمسم المحمص له مذاق يختلف عن مذاق الراشي المصنع من السمسم غير المحمص".







