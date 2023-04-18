صور .. طوابير المتقاعدين تعود من جديد أمام بنوك السليمانية

شفق نيوز/ عادت من جديد طوابير المتقاعدين أمام بوابات البنوك في السليمانية لتسلم رواتبهم التقاعدية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المناشدات التي أطلقها المتقاعدون لصرف رواتبهم الكترونيا بعد حالات الوفاة والمعاناة التي يعانونها لم تجد أذاناً صاغية.

ونقل مراسلنا عن مام كريم المتقاعد السبعيني قوله، إنه "جاء منذ ثلاث ساعات لتسلم الراتب لكن لم يستطع تسلمه لغاية الآن بسبب الالية الموضوع التي لا تتسم معه كمسن فوقوفنا لساعات طويلة يعد مجحفاً بحقنا نحن المتقاعدين المسنين".

ويضيف، "نحن وعدنا بأن يكون تسلم رواتبنا الكترونيا عن طريق البطاقات الذكية لكن هذا الشيء لم يحدث لغاية الآن".