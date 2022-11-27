صور.. طلبة جامعة گرميان يواصلون تظاهراتهم احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم

شفق نيوز/ تظاهر طلاب جامعة گرميان في قضاء كلار وقضاء خانقين صباح اليوم الاحد، احتجاجا على عدم استجابة حكومة اقليم كوردستان لمطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين انهوا الاسبوع الثالث من التظاهر ومغادرة قاعة الدراسة للمطالبة بصرف المنح الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد وتقليل تكاليف الدراسات المسائية وتحسين الخدمات في الأقسام الداخلية.

واضاف انه وفقا للطلبة المحتجين فلم يرد لغاية الان اي رد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان ولم يتم الاستجابة لمطالبهم.

واشار الى ان المتظاهرين مصرون على الاستمرار بالتظاهر للحصول على "حقوقهم الشرعية.