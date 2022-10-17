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صور.. طلبة جامعة السليمانية يتظاهرون مجدداً للمطالبة بالمنح المالية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-17T08:35:57+0000
صور.. طلبة جامعة السليمانية يتظاهرون مجدداً للمطالبة بالمنح المالية

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من طلاب جامعة السليمانية، يوم الاثنين، أمام مبنى رئاسة الجامعة للمطالبة بالمنح الشهرية المقطوعة عنهم منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين اقدموا على قطع الطريق الرابط بين السليمانية ومحافظة كركوك ذهابا وايابا كما علقوا الدوام في القاعات الدراسية.

وقالت الطالبة شرمين علي، لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات جاءت بسبب عدم إيفاء الحكومة بوعدها الذي قطعته العام الماضي بصرف المنح الشهرية بصورة منتظمة".

وإضافت "منذ شهر حزيران ولغاية الان لم يتم صرف المنح الشهرية لنا وهذا مخالف للوعود التي أطلقوها"، مؤكدة "سنستمر بالتظاهر لحين الاستجابة لمطالبنا كما نطالب بشمول طلبة الدراسات المسائية بهذه المنح وتقليل أجور الدراسة المسائية".

هذا وقد تظاهر العديد من طلبة جامعات السليمانية منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي للمطالبة بصرف المنح المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد وقد تعهدت حكومة اقليم كوردستان بصرفها والتي تبلغ 60 الف دينار لطلبة الاقضية والنواحي و40 الف دينار لطلبة مراكز المحافظات.

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