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صور.. طعم آخر للسحور "الشعبي" قرب قلعة أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-28T17:11:33+0000
صور.. طعم آخر للسحور "الشعبي" قرب قلعة أربيل

شفق نيوز / منذ حلول شهر رمضان، لم يغلق ياسين أحمد مطعمه في حي تعجيل القريب من القلعة وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حتى انتهاء وقت السحور.

ياسين أبلغ وكالة شفق نيوز، انه وبشكل يومي "يبيع عشرات الكيلوات من اللحم والكبد والكباب والطحال والخصاوي".

وتابع "قبل شهر رمضان كان العمل ليس جيدا، خاصة أن الناس كان لديها مخاوف من فيروس كورونا، لكن مع حلول رمضان اختلف الوضع تماما".

بدوره رأى المواطن مجيد محي الدين، الذي كان رفقة أصدقاء له، أن "أغلب الليالي يأتي ورفاقه إلى السوق وهي فرصة لتغيير الجو، بسبب الصوم نهارا وعدم الخروج لحين انتهاء وقت الإفطار".

ورغم التحذيرات الحكومية باتباع الإجراءات الوقائية، إلا أن قليلا ما يلتزم بها المواطنون الذين تزدحم بهم المطاعم الشعبية والمقاهي وقرب قلعة أربيل الأثرية".

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