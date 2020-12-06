صور .. ضبط قرابة 100 كغم من المخدرات في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة السليمانية يوم الاحد القاء القبض على مجموعة من تجار المخدرات، وضبط عجلة محملة بقرابة 99 كغم من المواد المخدرة ومواد أولية تدخل بصناعتها.

وقال مدير مكافحة المخدرات في السليمانية العميد بيشتيوان بهاء الدين في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، انه "منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن كان لدينا 257 ملفا تحقيقيا لمتعاطين وتجار مخدرات".

واضاف انه "تم القبض على 262 متهما طيلة المدة السابقة، وقد صدرت بحقهم احكاما مختلفة"، مشيرا الى "اطلاق سراح 132 متهما من بينهم لانتهاء مدة محكوميتهم".