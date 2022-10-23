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صور.. ضبط عشرات "السجائر الالكترونية" بإحدى المدارس في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-23T14:09:51+0000
صور.. ضبط عشرات "السجائر الالكترونية" بإحدى المدارس في السليمانية

شفق نيوز/ ضبطت اللجان المشتركة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأحد، العشرات من "السجائر الإلكترونية" بإحدى مدارس المحافظة وأغلقت "سوبر ماركت" مسؤول عن بيعها للطلاب.

وقال عضو اللجان المشتركة باون عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية، إنه "بعد تقديم شكوى من قبل ذوي احد الطلبة في مدرسة شەنگ حول قيام صاحب سوبر ماركت "مدينة الام" المجاور للمدرسة ببيع السجائر الإلكترونية على طلاب المدرسة غير البالغين توجهت فرقنا عصر اليوم الى السوبر ماركت وقامت بعد التحري بغلقه لمخالفته الضوابط والقوانين التي تنص على عدم بيع السجائر الإلكترونية للأطفال دون سن 18 عاماً".

واضاف، "بعد غلق السوبر ماركت توجهنا لمدرسة شەنگ بالتعاون مع إدارة المدرسة والطاقم التدريسي قمنا بإجراء تفتيش في الصفوف وضبطنا العشرات من السجائر الإلكترونية التي كانت تباع من قبل السوبر ماركت للطلاب".

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