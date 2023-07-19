صور .. ضابط من البيشمركة يحصل على شهادة علمية رفيعة من كلية الأركان البريطانية

شفق نيوز/ حصل ضابط من وزارة البيشمركة، على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية الأركان البريطانية.

وفي إطار التنسيق والدعم البريطاني لإقليم كوردستان، شارك المقدم الركن ريبين روزبياني، وهو ضابط في وزارة البيشمركة، في الدورة الـ 26 لكلية القيادة والأركان المتقدمة لمدة 15 شهراً وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية.

وصرح المقدم الركن ريبين لإعلام وزارة البيشمركة عن أهمية الدورة، وقال إن كلية الأركان البريطانية تقوم بإعداد الضباط من المملكة المتحدة ودول الحلفاء من 52 دولة أخرى للقيادة وتنفيذ المهام العمليات العسكرية.

وفي ختام المراسم أهدى المقدم الركن ريبين شعار وزارة البيشمركة لقائد كلية الأركان، ومن جانبه أعرب عن شكرهِ لإقليم كوردستان وجدد دعم كلية الأركان لوزارة البيشمركة.