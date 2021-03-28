صور.. صعوبة الحياة تدفع بامرأة لبيع السجائر في حديقة السليمانية العامة

شفق نيوز/ الازمة الاقتصادية التي يمر العراق واقليم كوردستان أثرت على الوضع المعيشي للناس، ما دفع ببعض النساء إلى سوح العمل لتأمين حياتهن اليومية.

مريم محمد (اسم مستعار) تعمل في بيع السجائر قرب الحديقة العامة في مدينة السليمانية رغم انها تكره السكائر ولا تحب رائحتها، وتقول محمد لوكالة شفق نيوز، إنني "أعمل منذ أكثر من شهرين ببيع السجائر في الطرقات لاني لم اجد عملا يناسب وضعي الصحي، رغم اني لا احب السكائر لكني مضطرة إلى بيعها للناس ففرص العمل ضئيلة جدا والأوضاع المعيشية صعبة".

وعن التحديات التي تواجهها كامرأة تضيف محمد، أن "بعض الناس ينتقدوني عندما يمرون قربي والبعض يشجعني وخاصة من النساء فالعمل ليس عيبا ابدا".

وتوضح أن "المرأة هنا تعتمد على نفسها في الحياة، وانا لا اريد ان امد يدي لاحد او اعمل شيء غير صحيح"، مبينة أن "أرباحها لا تتجاوز 10 – 15 ألف دينار يومياً".