صور.. صحة كوردستان تتجه لزراعة "نخاع العظام" لعلاج مرضى الثلاسيميا

شفق نيوز/ اكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، يوم السبت، تخصيص أكثر من اربعة مليارات ونصف المليار دينار لمرضى الثلاسيميا.

وقال برزنجي خلال مراسم الإعلان عن اكمال مشروع مستشفى الثلاسيميا في أربيل، حضرتها وكالة شفق نيوز، إن أعداد المصابين بمرض الثلاسيميا في زيادة مستمرة، وحكومة الاقليم خصصت اكثر من 4.5 مليار دينار للمستشفيات المختصة بغية تأمين العلاج.

وبين أن المستشفى الجديد يشغل مساحة 3500 متر مربع ويضم 180 سريرا، مشيرا الى ان الوزارة ستباشر قريبا بزراعة نخاع العظام لكونه العلاج الوحيد لمرض الثلاسيميا.

ودعا برزنجي المواطنين وجميع الشرائح ومنظمات المجتمع المدني الى القيام بحملات وطنية للقضاء على هذا المرض وحث وتوعية المواطنين على القيام بفحص الدم قبل الزواج والاخذ بنظر الاعتبار اهمية هذا الفحص.

بدوره اكد محافظ أربيل اوميد خوشناو، على أهمية هذا المشروع للمدينة، وقال "نحن بأمس الحاجة لإكمال هذا المشروع إذ يوجد حالياً أكثر من 1200 مريض بالثلاسيميا في أربيل، من مجموع أكثر من أربعة آلاف مريض في عموم الإقليم.

وأشار إلى ان الإعلان عن هذا المشروع يتزامن مع تقديم 130 ألف سلة غذائية لذوي الدخل المحدود، و10 منازل للفقراء، مع 130 مليون دينار لترميم عدة مراكز صحية في أربيل.