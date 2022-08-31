صور.. صحة دهوك تدعو المنظمات الانسانية الدولية لدعم النازحين طبياً

شفق نيوز/ طالب مديرية الصحة في دهوك، يوم الاربعاء، المنظمات الدولية بتقديم المساعدات للنازحين في مخيمات المحافظة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير الصحة افراس ياب موسى، عقب اجتماع موسع مع عدد من المنظمات الاجنبية العاملة في المجالات الانسانية، وبحضور مدير دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الازمات.

وقال موسى خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز "أوضحنا للمنظمات الانسانية ان وقف برامجها نهاية العام الحالي توقيت ليس في محله لأن هناك اكثر من 500 الف نازح ما زالوا يقطنون المخيمات في دهوك".

واشار الى ان "30 الى 40% من النازحين يقصدون المؤسسات الصحية في المحافظة"، داعيا المنظمات الاجنبية الى دعم مخيمات النازحين من الناحية الطبية لتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية".