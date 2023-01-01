صور .. صحة اربيل تعلن تسجيل 30 اصابة خلال احتفالات ليلة رأس السنة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة اربيل، يوم الاحد، تسجيل 30 حالة اصابة خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انها "جهزت خلال احتفالات رأس السنة 10 فرق طبية في حدود مدينة أربيل لتقديم المساعدة في حال حدوث اية حوادث".

واضاف البيان ان" الفرق الطبية استقبلت 30 حالة اصابة مختلفة ليلة السبت على الأحد خلال احتفالات رأس السنة " مشيرا الى انه "تم تقديم العلاج اللازم للمصابين".