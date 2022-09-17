صور .. أصحاب الدراجات يطالبون برخصة قيادة لهم في أربيل

شفق نيوز / طالب عدد من بائعي الدراجات النارية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، بمنح رخص قيادة للدراجات في المدينة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدوه بشأن حملة مصادرة الدراجات النارية في إقليم كوردستان.

‏وقال ممثل بائعي الدراجات النارية في أربيل، كارزان محمد، خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "لا مانع من مصادرة الدراجات النارية للأشخاص الذين يتسببون بإزعاج للمواطنين في الشوارع والأزقة، لكن هذه الحملات التي تقوم بها مديرية مرور أربيل في الوقت الحالي تسببت ضرراً لأصحاب الدراجات النارية والأشخاص الذين يقومون ببيعها وشرائها أيضاً".

‏وطالب محمد، حكومة إقليم كوردستان، بـ"إصدار قانون يسمح لأصحاب الدراجات النارية غير المرخصة في الحصول على الموافقات القانونية وحل مشكلاتهم، وذلك لإنهاء هذه الأزمة".

‏وأعلنت مديرية مرور أربيل، في وقت سابق، تنفيذ حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية غير المرخصة في خطوة أثارت استياء أصحاب الدراجات وأصحاب محال بيعها في مدينة أربيل.