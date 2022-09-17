سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. أصحاب الدراجات يطالبون برخصة قيادة لهم في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-17T11:52:08+0000
صور .. أصحاب الدراجات يطالبون برخصة قيادة لهم في أربيل

شفق نيوز / طالب عدد من بائعي الدراجات النارية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، بمنح رخص قيادة للدراجات في المدينة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدوه بشأن حملة مصادرة الدراجات النارية في إقليم كوردستان.

‏وقال ممثل بائعي الدراجات النارية في أربيل، كارزان محمد، خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "لا مانع من مصادرة الدراجات النارية للأشخاص الذين يتسببون بإزعاج للمواطنين في الشوارع والأزقة، لكن هذه الحملات التي تقوم بها مديرية مرور أربيل في الوقت الحالي تسببت ضرراً لأصحاب الدراجات النارية والأشخاص الذين يقومون ببيعها وشرائها أيضاً".

‏وطالب محمد، حكومة إقليم كوردستان، بـ"إصدار قانون يسمح لأصحاب الدراجات النارية غير المرخصة في الحصول على الموافقات القانونية وحل مشكلاتهم، وذلك لإنهاء هذه الأزمة".

‏وأعلنت مديرية مرور أربيل، في وقت سابق، تنفيذ حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية غير المرخصة في خطوة أثارت استياء أصحاب الدراجات وأصحاب محال بيعها في مدينة أربيل.

related

الادعاء العام في اقليم كوردستان يحكم بمصادرة الدراجات النارية (وثيقة)

Date: 2020-10-08 07:28:24
الادعاء العام في اقليم كوردستان يحكم بمصادرة الدراجات النارية (وثيقة)

مطالبات بمنح الدراجات النارية "لوحات مرورية" في إقليم كوردستان

Date: 2022-09-14 11:39:45
مطالبات بمنح الدراجات النارية "لوحات مرورية" في إقليم كوردستان

معلنة إجراءات للمكافحة .. مرور أربيل تؤشر وفيات وعشرات الحوادث بسبب الدراجات النارية

Date: 2022-09-14 09:11:39
معلنة إجراءات للمكافحة .. مرور أربيل تؤشر وفيات وعشرات الحوادث بسبب الدراجات النارية

تسجيل أكثر من ألفي مركبة خلال أسبوع في كوردستان

Date: 2022-07-30 08:38:58
تسجيل أكثر من ألفي مركبة خلال أسبوع في كوردستان

تربية كوردستان تعلن نتائج امتحانات الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

Date: 2020-08-12 17:40:20
تربية كوردستان تعلن نتائج امتحانات الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

الأسبوع المقبل.. أربيل تستضيف معرضاً دولياً للاستثمار

Date: 2022-08-06 10:54:52
الأسبوع المقبل.. أربيل تستضيف معرضاً دولياً للاستثمار

رغم المعوقات.. السليمانية تنشط سياحياً (صور)

Date: 2022-03-25 10:34:51
رغم المعوقات.. السليمانية تنشط سياحياً (صور)

رصاصة تصيب مدرّساً في إقليم كوردستان

Date: 2022-09-05 14:55:53
رصاصة تصيب مدرّساً في إقليم كوردستان