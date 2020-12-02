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صور .. إصابة موظفين واضرار فادحة بمستشفى في أربيل باعتداء ذوي متوفٍ بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-02T09:43:42+0000
صور .. إصابة موظفين واضرار فادحة بمستشفى في أربيل باعتداء ذوي متوفٍ بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت ادارة مستشفى "رزكاري" الحكومي في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاربعاء إصابة موظفين صحيين إثنين على خلفية تعرضهما الى الضرب من قبل ذوي مسن توفي اثر مضاعفات فيروس كورونا.

وقالت الادارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رجلا يبلغ من العمر 81 عاما رقد بالمستشفى لمدة 12 يوما جراء عدم استقرار وضعه الصحي بسبب اصابته بالوباء ليفارق الحياة في الساعة 3:00 من فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية.

واوضح أن ذوي المتوفي هاجموا الاطباء والكوادر الصحية والحقوا اضرارا بعدد من الاغراض ومستلزمات الاسعاف، وتسببوا بإصابة موظفين صحيين إثنين.

وتزايدت الاعتداءات على الاطباء والكوادر الصحية وتحطيم محتويات المستشفيات والمراكز الصحية من قبل ذوي المصابين المتوفين بكورونا في ارجاء العراق كافة منذ تفشي الوباء.

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