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صور .. إصابة لاعبين من نادٍ رياضي بحادث دهس في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-25T10:34:22+0000
صور .. إصابة لاعبين من نادٍ رياضي بحادث دهس في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل يوم الجمعة بإصابة لأعبين اثنين من نادي "برايتي" الرياضي في حادث دهس وقع جراء تصادم عجلتين.

وقال المتحدث باسم شرطة المرور فاضل حاجي في بيان انه في الساعة العاشرة من صباح اليوم وعلى طريق السايدين داخل منطقة "شاويس" وقع حادث تصادم بين عجلة نوع "كلايزر" خصوصي، واخرى نوع "كالوبر" خصوصي.

واوضح ان العجلة "الكلايزر" فقدت السيطرة لتخرج عن مسارها الى الرصيف وفي هذه الاثناء كان هناك لاعبان من نادي "برايتي" ينتظران ركوب الباص لتدهسهما "الكلايزر" مما اسفر عن اصابتهما بجروح.

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