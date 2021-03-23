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صور .. إصابة خمسة أفراد من أسرة واحدة بحادث في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-23T13:19:16+0000
صور .. إصابة خمسة أفراد من أسرة واحدة بحادث في أربيل

شفق نيوز/ أصيب خمسة أفراد من أسرة واحدة يوم الثلاثاء بحادث سير على طريق قنديل - شقلاوة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم مرور أربيل فاضل حاجي في بيان، إنه في الساعة 1:40 دقيقة من بعد الظهر وقع حادث سير على الطريق المذكور وفي سايد العودة إلى شقلاوة فقد انقلبت عجلة نوع سيارة أجرة صالون بسبب السرعة الفائقة، وفقدان السيطرة جراء بلل الطريق بمياه الأمطار.

وأضاف انه نجم عن الحادث اصابة خمس افراد من أسرة واحدة كانوا قد قدموا من دهوك الى شقلاوة للسياحة، مشيرا الى ان اضرار مادية فادحة لحقت بالعجلة.

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