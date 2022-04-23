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صور .. إصابة خمسة أشخاص بجروح بحادث سير مروع على طريق أربيل - كركوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-23T15:51:02+0000
صور .. إصابة خمسة أشخاص بجروح بحادث سير مروع على طريق أربيل - كركوك

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور محافظة اربيل يوم السبت بإصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة بحادث سير مروع على الطريق الذي يربط المحافظة بكركوك.

وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في الساعة الرابعة من مساء اليوم وقع حادث تصادم عنيف على الطريق الرئيسي (أربيل - كركوك بين شاحنة حمل كبيرة وعجلة نيسان خصوص مما أدى إلى اصابة خمسة أشخاص بجروح مختلفة، وحدوث أضرار مادية فادحة.

وأضاف أن الحادث ناجم عن مخالفة ارتكبها سائق شاحنة الحمل عندما كان يلتف في الطريق نحو العودة إلى أربيل ولم يتوقف في مقدمة الشارع الرئيسي بينما كان سائق عجلة النيسان قادما إلى أربيل من جانبه ليحدث التصادم.

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