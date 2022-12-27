صور .. إصابة امرأة بجروح وانهيار جزئي بمنزل جراء انفجار اسطوانة غاز في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، يوم الثلاثاء، بإصابة امرأة بجروح وحدوث أضرار فادحة بمنزل إثر انفجار اسطوانة غاز في احدى نواحي محافظة السليمانية.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز إن مساء أمس وبسبب تسريب في اسطوانة الغاز أُصيب امرأة تبلغ من العمر 48 عاما، و تدعى "مرواري عمر " تسكن قرية "گەورەدێی" التابعة لناحية شارباژێر في السليمانية.

واضاف ان المصابة تعرضت لحروق بالغة ونقلت على اثرها لمستشفى شار في السليمانية بعد تهدم جزء من المنزل الذي لم يتواجد فيه غيرها أثناء وقوع الحادث.

ولقي عدد من الأشخاص حتفهم فيما أُصيب العشرات بجروح خلال شهر كانون الثاني الماضي بحادثي انفجار في بنايتين بمحافظة السليمانية ودهوك جراء تسرب لمنظومتي غاز.

وعقب تلك الحوادث، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بوقف جميع أشكال العمل بنظام الغاز وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال، كما وجه بإجراء تحقيق شامل مع جميع الأطراف.

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس الماضي، أنه بسبب حوادث انفجارات الغاز تقرر إلغاء الإحتفالات الرسمية بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية في المحافظات الثلاث.