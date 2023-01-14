صور .. شلل يضرب الحركة التجارية في قضاء بينجوين بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ يبدو أن التظاهر والاحتجاج لم يرق لمواطني قضاء بينجوين للمطالبة بالخدمات ما دفع بهم إلى تحويلها الى اعتصامات مفتوحة في الشوارع والأسواق التي أوقفت الحركة التجارية بصورة تامة في القضاء فالعشرات من الشاحنات التجارية تقف على باب المدينة منتظرة منذ اربعة ايام اذن الدخول الى منفذ باشماخ الحدودي الدولي المحاذي لإيران.

"مام كريم" وهو أحد المعتصمين قال لوكالة شفق نيوز، إن المحتجين منعوا تماما دخول وخروج شاحنات الحمل الداخلة والخارجة الى القضاء والذي أدى إلى شلل تام في منفذ باشماخ الحدودي احتجاجا علي عدم الاستجابة للمطالب منذ اربعة ايام .

أما كاك خليل فيوضح لمراسل وكالة شفق نيوز، أن الأسواق كذلك أُغلقت تضامنا مع المحتجين، ولكي نبعث رسالة مفادها ان الجميع متضامن من اجل تحقيق المطالب .

واضاف "كلنا مصرين هذه المرة على ان تنفذ جميع المطالب دون تسويف والاستمرار بالتظاهر والاعتصام .

وعن المواقف الحكومية لادارة السليمانية بين كاك خليل انه لحد الان لم يكن لحكومة السليمانية اي موقف يذكر حيال مطالبنا واحتجاجاتنا سوى قرار استقالة قائممقام القضاء والذي لم يكن طرفا في المشكلة .

وأقام العشرات من أهالي قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، أمس الجمعة، صلاة جماعة موحدة، بعد خروجهم بتظاهرات مطلبية منذ ثلاثة أيام لتوفير الخدمات الأساسية .