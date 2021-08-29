صور.. شفق نيوز تنشر تفاصيل لقاء الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الاحد، العلاقات بين الشعبين الكوردي والفرنسي والتصدي المشترك للإرهاب.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل يوم الاحد في اربيل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والوفد المرافق له والمتكون من وزير الخارجية الفرنسي والسفير الفرنسي لدى العراق والقنصل الفرنسي العام لدى اربيل وعدد من المستشارين السياسيين والعسكريين في الحكومة الفرنسية.

واشار البيان الى ان بارزاني وفضلا عن ترحيبه الحار بالرئيس ماكرون عبر عن شكره للشعب والدولة الفرنسية الذين كانوا مساندين للشعب الكوردستاني وقوات البيشمركة في هزيمة داعش، عادا ذلك تاريخا مشرفا مشتركا بين الشعبين.

واضاف ان بارزاني اوضح ان الشعب الكوردستاني صاحب ثقافة التعايش ولم يتمكن داعش سلب تلك الثقافة من الشعب الكوردستاني ولم يتمكن من التغلغل داخل المجتمع الكوردستاني وإيجاد مكانة له وسطه، معربا عن شكره لمساعي الرئيس ماكرون لمساعدة العراق وعد تلك المساعي باعثا على التفاؤل.

واشار البيان الى ان الرئيس الفرنسي اعلن خلال اللقاء انه اراد لقاء بارزاني لتجديد تأكيد الاحترام والصداقة بين الشعبين واستمرار الالتزام الفرنسي بالحرب ضد داعش، مبينا ان البيشمركة قاتلت بشجاعة واصبحت مصدرا للالهام وهذا يشكل درسا يثبت بان المساعدة الاجنبية من دون وجود محاربين شجعان لن يحقق النصر.

ونوه البيان الى ان بارزاني من جهته تطرق الى تهديدات الارهابيين وقال لماكرون ان تهديدات الإرهاب مازالت قائمة لان الاسباب التي ادت لظهور الإرهاب والعنف مازالت باقية.

كما اشار الى ان الاجتماع ناقش علاقات الاقليم وبغداد والمعوقات امام العملية السياسية والانتخابات العراقية المقبلة، مبينا ان الجانبين تمنيا ان تصبح الانتخابات العراقية سبيلا جيدا لخلق التغيير والتقدم وتحقيق رغبات وارادة المواطنين.

وافاد بان الاوضاع في سنجار وغرب كوردستان (كوردستان سوريا) كانت محاور اخرى في اللقاء وان بارزاني عبر لماكرون عن قلقه بشأن مستقبل الكورد في سوريا.

واضاف البيان انه بعد انتهاء الاجتماع اهدى بارزاني تمثالا للبيشمركة كرمز لتضحية شعب كوردستان في التصدي للإرهاب الى الرئيس ماكرون، ومن جانبه اهدى الرئيس الفرنسي هدية خاصة لبارزاني تمثل رمزا للجمهورية الفرنسية.

ونوه البيان الى ان بارزاني رافق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاء عائلة الشهيد هوجام السورجي وسرب من البيشمركة النساء في قوات الزيرفاني في اقليم كوردستان.