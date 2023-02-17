صور .. شرطة أربيل تطيح بإيراني يسكن في تركيا بحوزته 12 ألف دولار مزيفة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، القاء القبض على إيراني الجنسية بحوزته مبلغ مالي مزيف.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها ألقت القبض على مواطن إيراني محل سكنه في دولة تركيا بحوزته 12 ألف دولار أمريكي مزيفة.

وأضاف البيان انه وعلى الفور صادرات الشرطة تلك الأموال المزيفة وفتحت ملفا تحقيقا بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة ذلك الملف إلى محكمة التحقيق في أربيل.