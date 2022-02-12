بعد قرابة شهرين.. شرطة أربيل تعثر على رفات طفل جرفته الفيضانات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل يوم السبت العثور على هيكل عظمي يعود لطفل قرب إحدى القرى التابعة للمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوات الشرطة (مركز شرطة شمامك) وبعد تفتيش دقيق عثرت بتاريخ 12 - 2 - 2022 وفي الساعة السادسة صباحا وقرب قرية (سياو) على رفات طفل تتألف من جمجمة وعظام".

وأشار البيان إلى أن التحقيق جار حاليا لمعرفة هوية الطفل.

وفي وقت لاحق أكدت الشرطة أن الرفات تعود إلى الطفل "دانر نبز" الذي جرفته السيول في 17 من شهر كانون الأول العام 2021.

وفُقد الطفل "نبز" قبل 55 يوماً عندما اجتاحت الفيضانات مناطق في أطراف أربيل وتسببت بوفاة 12 شخصا غرقا بينهم الطفل المذكور.

ومنذ حادثة الفيضان الذي اجتاحت اربيل في نهاية العام 2021 ما تزال السلطات الامنية تبحث عن جثة الطفل "دانر نبز" الذي يبلغ من العمر 10 أشهر، و الذي جرفته السيول.