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صور.. شرطة اربيل تطلق تحقيقاً في حادثة استهداف منزل قيادي في الاتحاد الوطني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-11T10:23:06+0000
صور.. شرطة اربيل تطلق تحقيقاً في حادثة استهداف منزل قيادي في الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ أعلنت شرطة أربيل، يوم الاثنين، إطلاق تحقيق بحادث إطلاق نار على منزل قيادي في الاتحاد الوطني.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل هوكَر عزيز لوكالة شفق نيوز، إن التحقيق سيكون بالتنسيق مع قوات الأمن، وبتتبع كاميرات المراقبة لمعرفة مطلق النار.

وأشار إلى انه "سيتم الإعلان عن تفاصيل الهجوم بعد انتهاء التحقيقات في الحادثة، حيث لم يتم معرفة أسباب الاستهداف بعد".

وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني حاجي مصيفي، قال إن منزله في أربيل تعرض لإطلاق نار في وقت متأخر من ليلة أمس.

وقال إن الهجوم أسفر عن إصابة أحد حراسه بجروح".

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